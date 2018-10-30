كوريا الجنوبية تطلب من أمريكا إعفاء يحمي شركاتها من عقوبات إيران

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سول طلبت من الولايات المتحدة إبداء "المرونة القصوى" بشأن طلبها منح إعفاء للشركات الكورية الجنوبية لحمايتها من التأثر بالعقوبات التي ستعيد واشنطن فرضها على إيران.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات على صادرات النفط الإيراني حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر / تشرين الثاني في إطار إجراءات يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرغام إيران على القبول باتفاق أكثر تقييدا للحد من برامجها النووية والصاروخية.

وتوقفت كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، بالفعل عن استيراد النفط من إيران رغم أنها كانت واحدة من أكثر الدول الآسيوية شراء للنفط الإيراني. وألغت شركات البناء الكورية الجنوبية أيضا العقود المتعلقة بالطاقة في إيران بسبب مشاكل تمويلية.

وقالت الوزارة في بيان إن وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-وها طلبت الإعفاء خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو في وقت متأخر يوم الاثنين.

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وأضافت "طلبت الوزيرة كانغ من الجانب الأمريكي ممارسة أقصى المرونة حتى يتسنى لكوريا الجنوبية الحصول على إعفاء لتقليل الأضرار لشركاتنا".

وذكر البيان أن بومبيو قال إنه يدرك موقف سول وسيواصل المشاورات بشأن الأمر.

وطلب الإعفاء هو أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين سول وواشنطن بشأن عدد من القضايا خاصة فرض عقوبات تهدف إلى الحد من برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وتجري كوريا الجنوبية واليابان محادثات مع الولايات المتحدة في مسعى لتجنب الآثار السلبية لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

وكانت واشنطن منحت الدولتين إعفاء خلال الجولة السابقة من العقوبات التي انتهت عام 2016 لكنها تتخذ موقفا أكثر تشددا هذه المرة.