تعرف على أفضل عشر مدن في العالم للزيارة لعام 2019

ما هي وجهتك السياحية في العام القادم؟ إذا كنت تخطط للسفر فها هنا قائمة بعشر مدن تعتبر من أهم المدن على قائمة السياحة لعام 2019 بحسب كل من موقعي منتدى الاقتصاد العالمي ودليل السياحة ’’لونلي بلانيت‘‘ الشهير.

1. كوبنهاجن، الدنمارك

عاصمة يفوق فيها عدد الدراجات الهوائية عدد السيارات بأكثر من أربع أضعاف تزدان شوارعها بالمطاعم ومحلات الأغذية على رصيف كان يستعمل ميناء لسفن الصيد الصغيرة. وإذا لم تكن من هواة الدراجات فيمكنك أن تستخدم مترو كوبنهاغن المسمى ’’سيتي رنغن‘‘ والذي سوف ينتهي إنشاؤه في عام 2019 ليكون أكبر مشروع يقام في البلاد منذ أربعة قرون بخط يبلغ طوله 43 كيلومترا ويحتوي على 40 محطة تغطي كامل المدينة.