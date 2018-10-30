ترامب يسعى لإصدار مرسوم يحرم الأطفال المولودين في أمريكا من الحق في الجنسية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يسعى لإصدار أمر تنفيذي يقضي بإلغاء الحق الدستوري في المواطنة للأطفال المولودين على أرض الولايات المتحدة الأمريكية.
الإعلان جاء خلال مقابلة أجراها موقع ’’أكسيوس على HBO‘‘ كانت تركز على سياسة ترامب المتشددة المتعلقة بموضوع الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الأراضي الأمريكية.
وأثار الرئيس الأمريكي الذي يسعى إلى دعم مؤيديه ومساعدة الجمهوريين على السيطرة على الكونغرس، القلق بشأن التصعيد من حدة لهجته بخصوص قافلة من المهاجرين تتحرك من أمريكا الوسطى إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وقال إنه سيقوم بإرسال قوات إضافية وإقامة مخيمات لطالبي اللجوء.
ويضمن البند الرابع عشر من الدستور الأمريكي الحق في الحصول على الجنسية الأمريكية لجميع الأطفال الذين ولدوا في الولايات المتحدة لأهل غير مواطنين أو مهاجرين غير مصرح بهم. وبالتالي فإن إصدار مرسوم تنفيذي لتعديل هذا البند يضع شرعية مايقوم به الرئيس تحت المساءلة القانونية. لكن ترامب يقول ’’إنهم يقولون إنني أستطيع القيام بذلك من خلال أمر تنفيذي فقط‘‘.
و يضيف أيضا ’’نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي إليه شخص ويلد طفلا فيصبح هذا الطفل مواطنا أمريكيا‘‘. وهو ادعاء مردود عليه إذ قوبل بالانتقاد من قبل معارضيه، خاصة وأن المواطنة للأطفال المولودين على أرض البلاد هي حق شرعي في ثلاثين بلدا غير الولايات المتحدة.
ويقول منتقدو الرئيس أيضا إن تصريحاته المتكررة المعادية للهجرة والمعادية للمسلمين وإلقاءه اللوم على الطرفين عندما قُتل محتج في مسيرة لمجموعة عنصرية مؤيدة لـ "تفوّق العرق الأبيض" في فرجينيا في عام 2017، أدى لتشجيع ممارسات اليمين المتطرف، وهو اتهام رفضته إدارة ترامب بشكل قاطع.
ترامب قال إن محامي البيت الأبيض يقومون بمراجعة اقتراحه هذا. ومن غير الواضح مدى سرعة إصداره للأمر التنفيذي، حيث أن البيت الأبيض لم يجب على الفور على طلب موقع أكسيوس للحصول على تعليق إضافي.
للمزيد على يورونيوز: