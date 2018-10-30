وزير الدفاع التركي: الدوريات مع أمريكا في منبج السورية ستبدأ قريبا

نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله إن التدريب على الدوريات المشتركة بين القوات التركية والأمريكية في مدينة منبج السورية انتهى وإن الدوريات ستبدأ قريبا.
أكار قال "عملية التدريب انتهت والدوريات المشتركة ستبدأ اليوم أو غدا"، مضيفا أن تركيا ستركز بعد منبج على المنطقة شرقي نهر الفرات.
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وكانت تركيا قد رفضت اتهامات وجهتها الحكومة السورية لها بعدم الوفاء بالتزاماتها، بموجب اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في محيط منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، إذ قالت أنقرة إن تنفيذ الاتفاق يسير وفق الخطة. وحذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أيضاً من أن تركيا ستتدخل إذا اتخذت الجماعات الإرهابية أو المتشددة في إدلب "نهجاً مختلفاً" عن الاتفاق بين أنقرة وموسكو.