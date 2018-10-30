"تويتر" يعتزم حذف إحدى ميزاته!

يعتزم موقع "تويتر" التخلص من إحدى ميزاته، التي نالت رواجا بين مستخدميه خلال السنوات الأخيرة، في مسعى منه لزيادة التفاعل في منصة التواصل الاجتماعي، لكن تلك الخطوة لن تحدث في القريب العاجل.
ونقلت وسائل الإعلام عن المؤسس المشارك والمدير التنفيذى لشركة "تويتر" جاك دورسي، أنه يفكر في إلغاء زر "الإعجاب" من على موقع التغريدات الشهير، وأنه سيجرى بعض التغييرات على تلك الميزة.
وأوضح دورسي أن الهدف من الخطوة زيادة التفاعل على الشبكة الاجتماعية التى تواجه مجموعة من الصعاب حاليا، وعند إزالة زر "الإعجاب" ستزيد عمليات إعادة التغريدات، وهو ما سيزيد من النقاش على الشبكة، وينشر الموضوعات بشكل أوسع.
ويرى الكثيرون أن آثاراً سلبية يمكن أن تترتب على مثل تلك الخطوة، لأن المستخدمين يفضلون تصميم تويتر الحالى، وأى تغير جذرى فى شكل الموقع يمكن أن يؤثر على عدد مستخدميه، كما سيفقد المستخدمين جزء من تنظيمهم لحساباتهم.
اقرأ أيضاً على يورونيوز:
وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في عددها الصادر يوم أمس الإثنين، أن الخطوة التي يعتزم تنفيذها دورسي، جاءت عقب اقتراح تقدمت به صحيفة "تلغراف" البريطانية بضرورة التخلص من الزر الذي على شكل قلب، وقال دورسي: إنه لا يحب هذا الزر وأنه سيختفي "قريباً"، حسب تعبيره، غير أن "تويتر" أكد أن الزر يتم إعادة النظر بشأنه وأنه من الممكن أن يختفي في المستقبل، وليس في القريب العاجل.
وقال نائب رئيس قسم التسويق في موقع "تويتر"، براندون بورمان: "ليس هناك جدول زمني لتطبيق هذا، ولن يحدث هذا قريبا"، على حد تعبيره.