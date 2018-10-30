"تويتر" يعتزم حذف إحدى ميزاته!

يعتزم موقع "تويتر" التخلص من إحدى ميزاته، التي نالت رواجا بين مستخدميه خلال السنوات الأخيرة، في مسعى منه لزيادة التفاعل في منصة التواصل الاجتماعي، لكن تلك الخطوة لن تحدث في القريب العاجل.

ونقلت وسائل الإعلام عن المؤسس المشارك والمدير التنفيذى لشركة "تويتر" جاك دورسي، أنه يفكر في إلغاء زر "الإعجاب" من على موقع التغريدات الشهير، وأنه سيجرى بعض التغييرات على تلك الميزة.

وأوضح دورسي أن الهدف من الخطوة زيادة التفاعل على الشبكة الاجتماعية التى تواجه مجموعة من الصعاب حاليا، وعند إزالة زر "الإعجاب" ستزيد عمليات إعادة التغريدات، وهو ما سيزيد من النقاش على الشبكة، وينشر الموضوعات بشكل أوسع.