ترامب ولغة الخطاب.. صراحة أم تحريض؟ أبرز شطحات الرئيس اللغوية

وبعد كل ما تفوه به بحق أول رئيس أسود يدخل البيت الأبيض، لم يجد المرشح الملياردير بدا من الاعتراف أثناء حملته الانتخابية بأن أوباما مواطن أمريكي مثله أو هكذا أراد أن يقول.

دونالد ترامب رجل الأعمال والعقارات الأمريكي آنذاك وحتى قبل بدء السباق إلى البيت الأبيض دأب على أن يقود حملة مثقلة بالإيحاءات العنصرية ضد الرئيس أوباما حينما شكك في جنسيته الأمريكية عبر الطعن في سلامة شهادة ميلاده وبالتالي الطعن في شرعية فوزه برئاسة الولايات المتحدة.

المغتصبون المكسيكيون

في السادس عشر من يونيو حزيران 2015، لم يتردد الرئيس الأمريكي المقبل في وصف المهاجرين المكسيكيين بأنهم منحرفون ويحترفون الاغتصاب وتجارة المخدرات. بعدها في عام 2016، اتهم ترامب أحد القضاة بأنه منحاز ومتحامل عليه لأنه من أصل مكسيكي. وكانت تلك سابقة برأي السيناتور الجمهوري بول راين حيث وصف تلك التصريحات بالعنصرية لكنه ما لبث أن اصطف بعد ذلك إلى جانب الرئيس الملياردير.

"أوصدوا عليها الأبواب"

تميزت حملة ترامب الانتخابية بهذه العبارة التي هتف بها مناصرو المرشح الجمهوري وكذلك مسؤولو حملته في محاولة للنيل من غريمته الديموقراطية والمرشحة للرئاسةهيلاري كلينتون. والمفارقة أنه منذ فوزه بالرئاسة، فإن هذه العبارة لا تزال تتردد في التجمعات التي يحضرها الرئيس الملياردير.

على مدى السنوات القليلة الماضية، دأب ترامب على ترديد الجملة التالية: "أنا جئت لأحدث القطيعة مع التنميق في الخطاب السياسي". ولهذا نراه في كثير من الأحيان يطلق ألقابا تسخر من خصومه السياسيين مثل "هيلاري الحثالة" و "تيد الكاذب" في إشارة لخصمه الجمهوري تيد كروز أو "بوكاهونتاس" ويعني بها العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ إليزابيث وارن التي قد تترشح ضده في الانتخابات الرئيسية المقبلة بل أنه اتهم ماكسين واترز وهي عضو في مجلس النواب بأن لها معدل ذكاء ضعيفا.

مجاملة اليمين المتطرف؟

يتهم خصوم ترامب الرئيس الأمريكي بأن له مواقف ملتبسة مع بعض قادة اليمين المتطرف في الولايات المتحدة ويستندون في ذلك إلى مجموعة من الأحداث. منها مثلا أن ترامب في 2016 قد تأخر في النأي بنفسه عن ديفيد ديوك وهو زعيم سابق في منظمة كو كلوس كلان العنصرية المتطرفة والذي كان قد أظهر تأييدا للمرشح الجمهوري آنذاك.