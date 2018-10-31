في عيد ميلادها العاشر.. أهم 15 تاريخ يجب معرفتها عن البيتكوين

تحتفل بيتكوين، وهي أول وأكبر عملة مشفرة في العالم، يوم الأربعاء، بعيد ميلادها العاشر.

وقد أدى ظهور ورواج هذه العملة إلى ظهور عملات رقمية أخرى، ما جعل تقنية البلوكتشين محط أنظار العالم، ما بين راغب بالتعامل بها، وقلق من إمكانية استخدامها في مجال الجريمة، أو سهولة اختراقها.