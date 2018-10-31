ممثلة فرنسية تتهم المخرج التونسي عبد اللطيف كشيش بالتحرش الجنسي

بدأ مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق بشكوى اعتداء جنسي المتهم فيها عبد اللطيف كشيش، مخرج فيلم " La Vie d'Adèle"، الذي نفى هذه التهم.
وقد قدمت الشكوى الممثلة الفرنسية ليا سيادو يوم 6 أكتوبر / تشرين الأول، وروت في تفاصيلها أنه وفي ليلة 23 يونيو / تموز الماضي، خلال حفلة في شقة في الدائرة العشرين في باريس، وبعد شرب عدة كؤوس من الكحول، قدمها أحد الأصدقاء، استيقظت لتجد نفسها على الأريكة وكشيش جالس بجانبها يلامسها وسرواله مفتوح.
كشيش بدوره نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، من خلال محاميه، الذي قال إن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وبأن هذه الفنانة تحاول أن تبني شهرتها باستغلالها هذه القضية، بحسب صحيفة Leparisien.
وكان المخرج قد واجه أزمة عام 2013، بعد الانتهاء من تصويره فيلم حياة آديل، حيث تحدثت سيادو، حول الظروف التي عاشتها خلال التصوير، والمعاملة السيئة التي تلقتها من كشيش.
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وكانت سايدو قد أوضحت لمجلة Elle هذه التجاوزات، وألمحت إلى أنها وبطلة الفيلم آديل إيكسارشوبولوس، تلقتا اللوم بعد محاولتهما الحديث عن المعاملة السيئة خلال التصوير، حيث طُلب منهما أن تلتزما الصمت لتتمكنا من الاستمرار في هذا المجال.
كشيش وهو مخرج فرنسي من أصل تونسي، حصل على عدة جوائز عالمية، مثل السعفة الذهبية من مهرجان كان عن فيلم حياة أديل، عام 2012، كما حصل على جائزة سيزر لأفضل فيلم عن فيلم كسكسي بالبوري عام 2007، وجائزة سيزر لأفضل كاتب سيناريو وأفضل فيلم وأفضل مخرج عام 2004 عن فيلم Games of Love and Chance.