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لاجئ إيراني يتمكن من جمع 600 ألف دولار لكنيس بيتسبرغ اليهودي

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لاجئ إيراني يتمكن من جمع 600 ألف دولار لكنيس بيتسبرغ اليهودي

لاجئ إيراني يتمكن من جمع 600 ألف دولار لكنيس بيتسبرغ اليهودي
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تمكن لاجئ سياسي إيراني من جمع تبرعات بحوالي 600 ألف دولار لكنيس "شجرة الحياة" اليهودي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، والذي تعرض لهجوم مسلح السبت الماضي أسفر عن مقتل 11 شخصا.

وقام الشاب الإيراني الذي يبلغ من العمر 29 عاما ويدعى شاي خاطري، بإطلاق حملة لجمع التبرعات على شبكة الانترنت في اليوم التالي للهجوم الذي استهدف كنيس "شجرة الحياة".

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وحسب صحيفة "بيتسبرغ بوست غازيت" المحلية، فقد فاق هذا المبلغ توقعات الشاب الذي قال في حديث للصحيفة: "سبق وأن أنشأت حسابات لجمع الأموال لنفسي كوني شاباً يعيش في مدينة مثل واشنطن مع القليل من المال. فحققت نجاحاً متواضعاً. كنت أجني حوالي 1500 دولار في كل مرة. واعتقدت أنني إذا قمت بشيء مماثل لكنيس شجرة الحياة، فمن الممكن أن أجمع نحو 50 ألف دولار".

ويزاول الشاب الإيراني شاي خاطري دراساته العليا بمدرسة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في بالتيمور حيث قدم إلى الولايات المتحدة منذ حوالي 4 سنوات بتأشيرة لمواصلة دراسته، ولكنه انضم إلى الجماعات الإيرانية المعارضة وقام بتوقيع خطاب ضد النظام الإيراني، ما جعل السلطات الإيرانية تضعه على اللائحة السوداء، وهو ما دفع به إلى تقديم طلب للجوء في الولايات المتحدة.

للتذكير، الهجوم الذي استهدف كنيس شجرة الحياة اليهودي نفذه شخص يدعى روبرت بورز، الذي أشارت مصادر في الشرطة إلى أنه يحمل أفكارا يمينية متطرفة وأنه "يريد الموت لكل اليهود".

اسم الصحفي • Adel Dellal

المصادر الإضافية • بيتسبرغ بوست غازيت