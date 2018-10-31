ماتيس وبومبيو يطالبان التحالف العربي بوقف الحرب على اليمن والتفاوض خلال 30 يوما

دعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الثلاثاء، التحالف بقيادة السعودية بوقف الحرب باليمن ووقف أطلاق النار خلال في ثلاثين يوماً والعمل ضمن مفاوضات للوصول إلى تسوية سياسية.

تصريحات ماتيس التي جاءت ضمن ندوة أقامها المعهد الأمريكي للسلام، في واشنطن، قال فيها إن على الأطراف المتحاربة في اليمن السعي نحو السلام، وأكد حل هذا الصراع بشكل جدي في غضون شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وشدد ماتيس في كلمته على ضرورة وقف الحرب خلال ثلاثين يوما، ملمحا إلى أن الرياض وأبو ظبي مستعدتان لهذه الخطوة.