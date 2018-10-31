جولة إعادة في سباق لرئاسة بلدية القدس بين مرشح يهودي متدين وآخر علماني

أظهر فرز الأصوات اليوم الأربعاء أن التنافس على منصب رئيس بلدية القدس، وهو الدور الذي يمثل الحكم الإسرائيلي للمدينة المقدسة محور الصراع مع الفلسطينيين، سيشهد جولة إعادة بين مرشحين يهوديين أحدهما متدين والآخر علماني.

وسيتنافس موشي ليون الذي يرتدي غطاء الرأس اليهودي، والمفضل لدى عضوين رئيسيين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، مع أوفير بيركوفيتش، (35 عاما) نائب رئيس البلدية الحالي، بعد تقدمهما في الانتخابات التي خاضها خمسة مرشحين أمس الثلاثاء، لكن لم يحصل أي منهما على أصوات كافية لتحقيق فوز حاسم.