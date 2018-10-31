قتل قائد أفغاني و24 آخرون اليوم الأربعاء في تحطم لطائرة هليكوبتر في جنوب غرب أفغانستان .
25 قتيلاً بينهم جنرال كبير في تحطم هليكوبتر عسكرية أفغانية
25 قتيلاً بينهم جنرال كبير في تحطم هليكوبتر عسكرية أفغانية
وكان من بين ركاب الطائرة نعيم الله خليل نائب قائد فيلق الجيش بالمنطقة الغربية، وفريد بختوار رئيس المجلس الإقليمي بفراه. وقال مهري إن باقي الضحايا هم جنود وأعضاء بالمجلس إضافة إلى طاقم الطائرة.
وقام خليل بدور رئيسي في صد هجوم لحركة طالبان في مايو-أيار الماضي. وقالت الحركة، التي تحارب الحكومة المدعومة من الغرب، إنها أسقطت الطائرة.
وقال ناصر مهري المتحدث باسم الحاكم الإقليمي إن طائرتي هليكوبتر عسكريتين كانتا في الطريق من إقليم فراه إلى إقليم هرات المجاور عندما خرجت إحداهما عن السيطرة في ظروف تصعب فيها الرؤية واصطدمت بجبل.
وكان بختوار شخصية بارزة في محاربة حركة طالبان في معركة من أجل السيطرة على مدينة فراه التي حاصرها المسلحون وهددوا بالسيطرة عليها في مايو أيار.
وفي واقعة أخرى، قال مسؤولون إن انتحاريا فجر نفسه قرب بوابة أكبر سجن في أفغانستان يوم الأربعاء فقتل ستة أشخاص على الأقل، لكن لم يرد إعلان للمسؤولية.
ويضم سجن بل جرخي الكبير في كابول مئات السجناء وبينهم كثيرون من مقاتلي حركة طالبان.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن المهاجم فجر نفسه قرب سيارة تحمل موظفين من السجن.
وذكر مسؤول حكومي آخر أن ستة أشخاص لقوا حتفهم قرب بوابة السجن على المشارف الشرقية للعاصمة بينما أصيب ثمانية آخرون.
وأضاف "سار المهاجم باتجاه سيارة متوقفة عند بوابة للتفتيش الأمني وفجر نفسه قبل أن تدخل السيارة مقر السجن".
وقال موقع إلكتروني إخباري محلي إن نساء مسؤولات عن الأمن كن في السيارة وقت وقوع الهجوم الانتحاري.