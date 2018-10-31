الشرطة الأمريكية تحقق في ملابسات وفاة شقيقتين سعودتين طلبتا اللجوء السياسي

فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقاً بشأن وفاة شقيقتين سعوديتين عُثر على جثتيهما يوم الأربعاء الماضي عند ضفة نهر هدسون الفاصل بين ولاية نيويورك ونيوجيرسي.

وأشارت شرطة نيويورك يوم أمس الثلاثاء إلى أن والدة الشقيقتين أبلغت أنها تلقت قبل يوم واحد من العثور على الجثتين، اتصالا من مسؤول في سفارة المملكة السعودية، وطلب من العائلة مغادرة الولايات المتحدة، لأن البنتين تقدمتا بطلب للحصول على اللجوء السياسي.

وتعود إحدى الجثتين للأخت الكبرى روتانا فارع البالغة من العمر 22 عاماً، وكانت تقيم مع والدتها وفاء بشقة في الطابق الخامس من برج سكني فاخر، في ولاية فيرجينيا التي تبعد مسافة 385 كيلومترا عن مدينة نيويورك التي كانت انتقلت إليها روتانا، فيما تعود الجثة الثانية للأخت الصغرى تالا والبالغة من العمر 16 عاماً، وكانت تقيم أيضا مع والدتها، لكنها انتقلت قبل شهرين وأقامت مع أختها بنيويورك.