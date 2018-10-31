محادثات ليلية بين النائب العام السعودي والمخابرات التركية

قالت وكالة دمير أورين التركية للأنباء إن النائب العام السعودي سعود المعجب أجرى محادثات أثناء الليل مع مسؤولين في المخابرات التركية بشأن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأضافت أن المعجب غادر فندقه بعد منتصف الليل وتوجه إلى المقر الإقليمي لجهاز الاستخبارات الوطنية التركي في اسطنبول. ولم تذكر الوكالة إلى متى استمر الاجتماع قبل عودته لفندقه.
وتسبب مقتل خاشقجي في أزمة للملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بعد أن نفت في بادئ الأمر أي علم أو دور لها في اختفائه قبل أربعة أسابيع.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
لكن المعجب ناقض تصريحات سعودية سابقة الأسبوع الماضي وقال إن قتل خاشقجي كان بنية مسبقة. وتقول الرياض إنها اعتقلت 18 مشتبها بهم بينهم فريق أُرسل إلى اسطنبول قبل ساعات من مقتل خاشقجي ولكنها رفضت طلب تركيا تسليمهم.
ويوم الثلاثاء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي طالب بمزيد من المعلومات من السعودية، إن النائب العام في اسطنبول طلب من المعجب الكشف عمن أرسل الفريق المشتبه في ضلوعه في القتل من الرياض.
وسلط مقتل خاشقجي، الذي كان من أبرز منتقدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الضوء على علاقة الغرب الوثيقة مع السعودية وهي مشتر رئيسي للأسلحة والركيزة الأساسية في خطط واشنطن الإقليمية من أجل احتواء إيران.