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سنغافورة

تعرف على المقصورة السرية التي ينام فيها طاقم الطائرة في الرحلة الأطول في العالم

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تعرف على المقصورة السرية التي ينام فيها طاقم الطائرة في الرحلة الأطول في العالم

تعرف على المقصورة السرية التي ينام فيها طاقم الطائرة في الرحلة الأطول في العالم
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الطيران لمدة 19 ساعة متواصلة، وغرفة نوم للطاقم، فكرتان غريبتان في الطائرة الجديدة A350-900 Ultra Long Range التي تستخدمها الخطوط الجوية السنغافورية، في رحلتها بين مطاري ليبرتي الدولي في نيوآرك بولاية نيوجيرسي ومطار شانغي في سنغافورة.

الطريف في هذه الرحلة أن وسائل الراحة ليست مقتصرة على الركاب فقط، بل تم توفيرها أيضا لطاقم الطائرة، حيث خصصت لهم مقصورة ليرتاحوا فيها خلال الرحلة.

رويترز

فقد أعادت الخطوط الجوية السنغافورية إطلاق رحلاتها المباشرة دون توقف بين المطارين، لمدة 18:45 ساعة، لمسافة عشرة آلاف ميل، والتي بدأت عام 2004 واستمرت حتى عام 2013، باستخدام طائرة إيرباص A340-500، وهي طائرة وبالرغم من قدرتها على تحقيق المهمة، إلا أنها كانت من تسعينيات القرن الماضي، وكانت تكاليف الرحلة غير مجدية، لتحقيق أرباح تجارية، فكان أن أوقفت هذه الرحلات.

التطور الحاصل في صناعة الطيران، وتمكن إيرباص من توفير طائرات أكثر كفاءة وتطورا، أسهم في إعادة الرحلات مرة أخرى، من خلال طائرة A350-900 Ultra Long Range، وهي طائرة أساسها إيرباص A350-900 دخلت الخدمة عام 2015، مع الخطوط الجوية القطرية، مع تعديلات كثيرة، وتسلمت سنغافورة أول طائرة من هذا النوع نهاية سبتمبر الماضي.

التعديل الذي أجري على هذه الطائرة هو إمكانية زيادة 6300 غالون إضافي من الوقود في خزانات الطائرة، وهو ما مكن من زيادة نطاق سفرها من 9300 ميل إلى 11100 ميل.

ونشرت بيزنس انسايدر تقريرا عن الرحلة الأولى من نيوارك إلى سنغافورة، متحدثة عن وسائل الراحة الموفرة لدرجة رجال الأعمال، والتي تساهم في تخفيف تعب رحلة هي الأطول من نوعها.