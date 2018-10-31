مقتل رجل العصابات الأشهر ومخبر FBI داخل سجن أمريكي

أعلنت مصادر مقتل جيمس "وايتي" بولجر، في سجن اتحادي في وست فرجينيا بعد أن عاش حياة مزدوجة بصفته أحد أشهر وأقوى رجال العصابات في بوسطن ومخبرا سريا لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي قبل أن يفر ويظل هاربا 16 عاما.

ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في مقتل بولجر. وقال موظف بالسجن أمس الثلاثاء إن التحقيق يركز على كون ما حدث جريمة قتل.

وأضاف الموظف أن بولجر (89 عاما) نقل في اليوم السابق لموته إلى السجن شديد الحراسة وهو جالس على مقعد متحرك.