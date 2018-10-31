ما هو موقف أوروبا الشرقية والغربية من الدين وبعض القضايا الاجتماعية؟

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أشارت دراسة أجراها مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث إلى أنّ الأشخاص في دول شرق ووسط أوروبا أقلّ قبولاً بوجود المسلمين واليهود وبعض المسائل الاجتماعية الأخرى كالزواج من نفس الجنس والإجهاض. ربما يعود ذلك إلى "الستار الحديدي" الذي سبق وأن قسّم أوروبا مدة طويلة، لكن يبدو أنّ القارة العجوز اليوم مقسمة بفوارق صارخة في المواقف العامة تجاه الدين والأقليات وبعض القضايا الاجتماعية. الدراسة ترى أنه ومقارنة بالأوروبيين الغربيين، هناك عدد أقل من سكان أوروبا الشرقية والوسطى سوف يرحبون بالمسلمين أو اليهود داخل أسرهم أو في أحيائهم، وقد يجدون صعوبة في منح حق الزواج إلى المثليين. تظهر هذه الاختلافات من خلال سلسلة من الاستطلاعات التي أجراها مركز "بيو" للأبحاث بين عامي 2015 و2017 بين حوالي 56 ألف شخص تجاوزا سن 18 في 34 دولة من غرب ووسط وشرق أوروبا.

النظرة للمسلمين واليهود قد يكون الانقسام القاري في المواقف والقيم متطرفًا في بعض الحالات، فمثلا، في كل بلد تقريبًا في أوروبا الوسطى والشرقية، أكد أقل من نصف البالغين استعدادهم لتقبل المسلمين في أسرهم، وتقريبا في كل البلدان التي شملها الاستطلاع في أوروبا الغربية، أشار نصف المستطلعين إلى أنهم سيقبلون مسلماً في أسرهم. وأكد الاستطلاع عن تباين مماثل في المواقف في دول أوروبا الوسطى والشرقية أوروبا الغربية فيما يتعلق بقبول اليهود في أسر المستطلعين. للمزيد: ماهي الدولة الأوروبية الأكثر رفضاً للمسلمين واليهود؟ إسرائيل تقر قانون "الدولة القومية" اليهودية المثير للجدل وفي نفس السياق، أوضح الأشخاص في أوروبا الغربية أنهم أكثر تقبلا للمسلمين في أحيائهم من نظرائهم في وسط وشرق أوروبا. على سبيل المثال، هناك 83 في المائة من الفنلنديين على استعداد لقبول المسلمين كجيران، مقارنة بـ 55 في المائة من الأوكرانيين، ورغم التباين في المواقف، فسكان أوروبا الغربية هم أكثر ميلاً إلى التعبير عن قبول اليهود في أحيائهم أيضًا.