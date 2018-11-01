شاهد: إلقاء القبض على 100 فرنسي ليلة "هالوين" حاولوا تقليد فيلم The Purge

اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 100 شخص بعد أن اقتحمت مجموعة من الشباب الملثمين ضواحي باريس ووسط مدينة ليون في ليلة عيد الهالوين، بحسب ما ذكرت السلطات الخميس.

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تطالب بـ "تطهير" الشرطة.