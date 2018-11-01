شاهد: إلقاء القبض على 100 فرنسي ليلة "هالوين" حاولوا تقليد فيلم The Purge

اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 100 شخص بعد أن اقتحمت مجموعة من الشباب الملثمين ضواحي باريس ووسط مدينة ليون في ليلة عيد الهالوين، بحسب ما ذكرت السلطات الخميس.
وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تطالب بـ "تطهير" الشرطة.
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اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 100 شخص بعد أن اقتحمت مجموعة من الشباب الملثمين ضواحي باريس ووسط مدينة ليون في ليلة عيد الهالوين، بحسب ما ذكرت السلطات الخميس.
وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تطالب بـ "تطهير" الشرطة.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع خلال ساعات الليل، على شبان حاولوا اقتحام وسط مدينة ليون، والاشتباك مع الشرطة والمارة، محطمين واجهات المتاجر، كما أضرموا النار بصناديق القمامة.
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وفي العاصمة الفرنسية باريس تعرض متجر لبيع الملابس الرياضية لعملية نهب، كما هاجم مجموعة من الشباب الشرطة بمادة الأسيد.
السلطات الفرنسية أوضحت أن أعمال الشغب بدأت مع انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مستوحاة من فيلم "The Purge"، وهو فيلم رعب هوليوودي يتحدث عن جرائم حصلت في ليلة الهالويين.
من ناحيته أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر على ضرورة الإبقاء على الهالويين كطقس احتفالي، وأن كلمة تطهير ليست مزحة، بل تهديد.
وكانت الداخلية الفرنسية قد اعتقلت هذا الأسبوع شابا كتب على سنابشات رسالة تدعوا إلى التطهير من قوات الأمن، وتم الإفراج عنه يوم الثلاثاء، حيث سيخضع للمحاكمة في نهاية الشهر القادم.
وسيحاكم الشاب البالغ من العمر 19 سنة، بتهمة الاستفزاز، بالرغم من تذرعه بأنه أطلق رسالته على سبيل المزاح.
وبحسب كاستانير فقد تم نشر حوالي 15 ألف شرطي في أنحاء البلاد مساء الأربعاء، تحسبا لوقوع أعمال عنف.
وألمح الوزير إلى أن الأضرار التي حصلت هذه السنة أقل من السنوات الماضية بكثير، بالرغم من أن الأمور جرت بشكل غير طبيعي ومخيف هذه السنة.
وقد تم إلقاء القبض على حوالي 12 شخصا في مدينة ليون، بسبب أعمال الشغب، معظمهم من القاصرين.
وفي الرين أصيب مراهق عمره 15 سنة، برصاص مطاطي خلال إطلاقها على ضباط الشرطة.
وفي إيسون فقد جرت اعتقالات أثناء محاولات لسرقة مركبات، وإطلاق الألعاب النارية، كما حاول 20 – 30 شخصا اقتحام مركز للتسوق.