شاهد: أخطبوط نادر يشبه "دومبو" ويثير دهشة العلماء
أدهش الأخطبوط النادر "دومبو" الذي رصدته الروبوتات في أعماق البحر قبالة ساحل كاليفورنيا بالولايات المتحدة، العلماء بشكله وحركاته.
وكان العلماء يستكشفون منطقة قريبة من بركان تحت الماء عندما انجرف أخطبوط يبلغ طوله حوالي 60 سم، أمام كاميرا سفينة الأبحاث، وقد تم تسمية هذا الكائن البحري بـ "دومبو" لأن زعانفه ترفرف بجانب رأسه كما هو حال شخصية ديزني الشهيرة "دومبو".
ويعيش الأخطبوط "دومبو" في قاع المحيطات على عمق يتراوح ما بين 2.7 و4 كيلومترات، وفقاً لموقع "مشروع شجرة الحياة" على شبكة الانترنت والمتخصص في دراسة التنوع البيولوجي.