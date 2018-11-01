طالبان تسيطر على أراض في أفغانستان هي الأكبر منذ العام 2001

قالت وكالة رصد أمريكية إن الحكومة الأفغانية تكافح من أجل استعادة السيطرة على مناطق انتزعها مقاتلو حركة طالبان، في الوقت الذي بلغت فيه أعداد القتلى والمصابين بين قوات الأمن مستويات قياسية.
ويبرز أحدث تقرير فصلي لمكتب المفتش العام لإعادة الإعمار في أفغانستان الضغوط الثقيلة على الحكومة في كابول حتى بعد أن فتحت الولايات المتحدة اتصالات مبدئية مع طالبان بشأن إمكانية إجراء محادثات سلام.
وقال المكتب "أصبحت السيطرة على مناطق أفغانستان وسكانها وأراضيها بشكل عام تمثل تحديا أكبر خلال الفصل الأخير".
وأظهرت بيانات صادرة عن المهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان أن القوات الحكومية "أخفقت هذا الفصل في استعادة قدر أكبر من السيطرة أو النفوذ على المناطق والسكان والأراضي".
وأشارت إلى أن الحكومة بسطت سيطرتها أو نفوذها على أراض بها حوالي 65 في المئة من السكان حتى سبتمبر أيلول، وهو نفس المستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2017، وذلك بعد عام من القتال الضاري في فراه وغزنة وأقاليم أخرى مثل فارياب وبغلان في الشمال.
وأظهرت البيانات كذلك أن الحكومة بسطت سيطرتها أو نفوذها على 55.5 في المئة فقط من إجمالي 407 مناطق، وهو أقل مستوى منذ بدأ مكتب المفتش العام لإعادة الإعمار في أفغانستان رصد السيطرة على المناطق الأفغانية في 2015.
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وفي الوقت الذي كثفت فيه طالبان ضغوطها على الحكومة، نقل مكتب المفتش العام عن مهمة حلف شمال الأطلسي أن متوسط أعداد القتلى والمصابين بين قوات الأمن الأفغانية خلال الفترة من الأول من مايو أيار إلى الأول من أكتوبر تشرين الأول بلغ "أعلى مستوى على الإطلاق خلال هذه الفترات".