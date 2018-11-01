بعض العتاد العسكري الألماني الجديد يتطلب تحسينا قبل الاستعمال

كمية كبيرة من العتاد العسكري الجديد في المانيا مثل دبابات بوما وطائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر تيفون ومروحيات تايغر سلمت مؤخرا إلى الجيش الألماني، لكنها لم تكن صالحة بعد للاستعمال وفق وزارة الدفاع الألمانية، وجاء على موقع دوتشي فيليه الإخباري أن من بين 97 آلية كانت هناك 38 فقط صالحة للاستعمال بشكل كامل.
من جانبها قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فان دن ليان إن 39% فقط من الآليات المسلمة سلمت إلى الجيش سنة 2017 لم تكن تحتاج على تحسين قبل الاستعمال.
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وجاء الاعتراف وفق الموقع الإخباري استجابة لتحقيق قدمه النائب البرلماني اليساري ماتياس هون، تزامنا مع مشاركة القوات الألمانية في مناورات منظمة حلف شمال الأطلسي في النرويج، كما أعقب نداءات مسؤولين في وزارة الدفاع الألمانية بتحسين مستوى جاهزية قوات الجيش الألماني.
وكان أكثر ما أثار القلق تعلق بطائرة النقل العسكرية أرباص 400 ودبابة بوما التي سلمت سنة 2010، لكن المصنعون في إرباص يقولون إن علامتهم تعد الأكثر تطورا، كذلك قال مصنع بوما إن الدبابة توفر لطاقمها تكنولوجيات حماية من أحدث جيل.
ويقول سياسيون إنها فضيحة أن يتسامح مصنعون مع ما يصفونه الإهمال على حساب دافعي الضرائب.