إضراب في غوغل احتجاجا على التحرش في مكان العمل وعدم المساواة

نظم مئات من الموظفين والمتعاقدين في شركة غوغل بآسيا اضرابا عن العمل لفترة وجيزة يوم الخميس، ومن المتوقع أن يحذو آلاف حذوهم في مكاتب بجميع أنحاء العالم، في ظل شكاوى من التمييز على أساس الجنس والعرق وغياب الرقابة على السلطة التنفيذية في أماكن العمل.

وفي بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء، دعا منظمون شركة ألفابت المالكة لغوغل لإضافة ممثل عن الموظفين لمجلس مدرائها، ونشر بيانات عن المساواة في الأجور. كما طلبوا تغيير ممارسات قسم الموارد البشرية في غوغل، بهدف تحويل الإبلاغ عن وقائع التحرش إلى عملية أكثر إنصافا.