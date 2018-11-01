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إيطاليا

حكمٌ بسجن نجم يوفنتوس السابق ياكوينتا لعلاقته بالمافيا

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حكمٌ بسجن نجم يوفنتوس السابق ياكوينتا لعلاقته بالمافيا

حكمٌ بسجن نجم يوفنتوس السابق ياكوينتا لعلاقته بالمافيا
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قضت محكمة إيطالية، بالسجن مدة عامين على اللاعب فينتشينزو ياكوينتا نجم فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، بعد إدانته في قضية تتعلق بنشاطات المافيا.

إياكوينتا الذي فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2006، كان ضمن 148 شخصا خضعوا للمحاكمة في قضية جنائية تتعلق بعصابة "ندرانغيتا"، التي تعدّ فرع للمافيا ينشط في كالابريا جنوبي إيطاليا، وقد أدانت المحكمة أكثر من 120 شخصاً، وأصدرت أحكاماً متفاوتة بحقهم.

وكان ياكوينتا يمتلك مسدسين (357 ماغنوم ومسدس كالت-تيك 7.65 و126 طلقة"، أعطاهما إضافة للطلقات إلى والده جوسيبي رغم الحظر المفروض على حيازته سلاحًا ناريًّا بسبب الاشتباه في ضلوعه بنشاطات مع المافيا.

ولعب ياكوينتا 40 مباراة مع المنتخب الإيطالي، سجل فيها 6 أهداف، إلى جانب 335 مباراة مع .جميع الأندية، سجل فيه 113 هدفًا.

وتعد هذه المحاكمة هي الأكبر بشأن وجود مافيا "ندرانجيتا" شمال إيطاليا، كما حُكم على ياكوينتا الوالد بالسجن لمدة 19 عامًا.

وقال فينتشينزو ياكوينتا الذي لعب لناديي يوفنتوس وأودينيزي، في تصريح له عقب الحكم: "لقد دمروا حياتي هنا"، مضيفاً: "في عائلتنا، لا نعرف حتى ماذا يعني اسم ندرانغيتا.. لقد فزت بكأس العالم وأنا فخور بأنني من كالابريا، لكننا لم نفعل شيئاً لأنه ليس لنا علاقة بـندرانجيتا". حسب قوله.

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