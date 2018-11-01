تسعى الحكومة اليمينة الإيطالية إلى رفع معدلات المواليد بالبلاد عبر منح أراضٍ زراعية لكل عائلة تحظى بطفلها الثالث.
الأرض مقابل الأطفال..حملة إيطالية للتحفيز على زيادة النسل
الأرض مقابل الأطفال..حملة إيطالية للتحفيز على زيادة النسل
وطبقاً للمقترح المنصوص ضمن ميزانية العام الجديد، سيحصل كل زوجان يحظيان بطفلهما ثالث بين أعوام 2019 و2021 على حق الانتفاع بقطعة أرض زراعية لمدة 20 عاماً، مما سيساعد الحكومة على حل مشكلتين في آن واحد.
المشكلة الأولى تكمن في الانخفاض القياسي في أعداد المواليد في إيطاليا ليصل إلى 460 ألف مولوداً العام الماضي وهو المعدل الأقل في القارة الأوروبية بأكملها.
كذلك ستساهم المبادرة في الاستفادة من الأراضي التي تملكها الدولة ويصعب بيعها نظراً لارتفاع أسعارها.
وقال وزير الأسرة اليميني لورينزو فونتانا إن العرض سيقتصر فقط على المتزوجين دون غيرهم من الأزواج الذين يعيشون معاً بشكل مستقر خارج إطار الزواج الكنسي.
ويمتد العرض ليشمل المتزوجين من الأجانب على أن يمر ما لا يقل عن 10 أعوام من إقامتهما في إيطاليا.
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حملة بولندية مثيرة للجدل
وفي بولندا، تعرضت حملة مماثلة تسعى للتشجيع على زيادة المواليد لمواجهة المعدلات السكانية المنخفضة لانتقادات حادة بعدما خصصت لها الحكومة مبلغ 700 ألف يورو.
وانتجت وزارة الصحة البولندية فيديو مدته 30 ثانية يدعو الشعب "للتكاثر مثل الأرانب" وهو ما دفع البعض للقول بأن الحكومة تخاطب الشعب كأنه من الحيوانات يفعل ما يؤمر به دون تفكير.
وقال آخرون إن 700 ألف يورو كان يمكن استثمارها في مساعدة الأزواج غير القادرين على الإنجاب على الحمل عبر التخصيب المختبري، وهو الدعم الذي قررت الحكومة البولندية مؤخراً رفع يد الدعم عنه.