حكومتا ليبيا تتفقان على توحيد السلطات في مجلس رئاسي واحد

قال مسؤولون من برلماني ليبيا المتنافسين إن المجلسين اتفقا الأربعاء على العمل معا على إصلاح مؤسسات الدولة في محاولة لتوحيد السلطة في البلاد.

حكومتان وبليبيا إحداها مدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وأخرى تتمركز في الشرق، في ظل صراع على السلطة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.

ويوجد مجلس نواب في الشرق، ومجلس دولة هو هيئة استشارية يدعمها مشرعون من مجلس سابق.