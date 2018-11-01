مسؤولو كوريا الشمالية يمارسون عنفاً جنسياً روتينيا ضد النساء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس إن الانتهاكات الجنسية التي يقوم بها مسؤولون في مواقع سلطة في كوريا الشمالية "متفشية" فيما يبدو في الوقت الذي شكا فيه نشطاء من أن السجل الحقوقي لهذا البلد المعزول يتم تجاهله في ظل المساعي الدولية لتحسين العلاقات.

وأجرى محققون من المنظمة ومقرها الولايات المتحدة مقابلات مع أكثر من 60 شخصا من كوريا الشمالية رحلوا عن البلاد. ووصف هؤلاء الانتهاكات الجنسية والعنف بأنهما "شائعان لدرجة أنهما أصبحا مقبولين في إطار الحياة العادية".