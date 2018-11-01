استدعت النرويج السفير الإيراني اليوم الخميس بشأن ما يشتبه بأنها مؤامرة اغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمرك شملت مواطنا نرويجيا من أصل إيراني.
النرويج تستدعي السفير الإيراني بسبب مزاعم مؤامرة اغتيال في الدنمارك
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النرويج تستدعي السفير الإيراني بسبب مزاعم مؤامرة اغتيال في الدنمارك
وقالت وزيرة الخارجية إينه إريكسن سوريدي في بيان "شددنا خلال الاجتماع على أن النشاط الذي سلطت التحقيقات في الدنمرك الضوء عليه غير مقبول".
وينفي المواطن النرويجي الاتهامات وتنفي الحكومة الإيرانية كذلك أي صلة لها بما تشتبه النرويج بأنها مؤامرة.
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