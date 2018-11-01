إجراءات مشددة تعتمدها شركة "رايان إير" الجوية بشأن حقائب المسافرين

شرعت شركة الطيران "رايان إير" منخفضة التكلفة، بدأً من اليوم الخميس، بتطبيق إجراءات مشددة بشأن حمل حقائب اليد داخل مقصورة الركاب في الطائرة.
ووفق التعليمات الجديدة، فإن على المسافرين عدم حمل أي حقيبة يد يزيد وزنها عن 10 كيلوغرامات على متن مقصورة الركاب في الطائرة.
شركة "رايان إير"، ووفقاً لما نشرته على حسابها في "تويتر"، اشترطت على الركاب الراغبين حمل حقيبة تزيد عن 10 كيلوغرامات، إلى داخل مقصورة الركاب، دفع مبلغ مالي لقاء ذلك في حال لم يكونوا ضمن الركاب الحاصلين على امتياز "الأفضلية" ركوب الطائرة.
وحددت الشركة، والتي تتخذ من العاصمة الإيرلندية دبلن مقراً لها، قيمة امتياز الأفضلية، وهي خدمة مدفوعة تقدمها الشركة للركاب على متن رحلاتها، بمبلغ 7 دولارات (6.13 يورو) تدفع مع شراء التذكرة عن كل راكب.
ويدفع غير الحاصلين على الأفضلية، مبلغ 11.4 دولار (10 يورو) في حال رغبتهم بحمل الحقيبة التي تتجاوز الشروط المنصوص عليها.
ولم تفصح الشركة عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ القرار، لكنه يتزامن مع تأثر أرباح الشركة خلال الفترة الماضية، غير أنها أشارت إلى أن معظم زبائنها من الركاب لن يتأثروا بالتغيرات، لافتة إلى أن 30 بالمائة منهم يحصلون على امتياز الأفضلية قبل الصعود إلى الطائرة، وأن 30 بالمائة آخرين يسافرون مصطحبين معهم "حقيبة شخصية" فقط.
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