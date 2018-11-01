إنقاذ امرأة من براثن الموت في صحراء أريزونا الأميركية

قالت الشرطة الأمريكية ووسائل إعلام محلية إن امرأة عمرها 53 عاما عاشت ستة أيام في صحراء أريزونا على الأعشاب والمياه بعد حادث وقع لسيارتها حتى أنقذها مالك مزرعة وعمال على طريق سريع كانوا يلاحقون بقرة.

وبحسب إدارة السلامة العامة في ولاية أريزونا فإن المرأة، التي لم يتم الإفصاح عن اسمها، فقدت السيطرة على سيارتها يوم 12 أكتوبر تشرين الأول على طريق زلق بفعل المطر قرب ويكنبورج بأريزونا على بعد 105 كيلومترات شمالي فينيكس.