زيارة تاريخية.. محمد بن سلمان يلتقي بوفد من المسيحيين الإنجيليين الأصوليين

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفدا من رموز المسيحية الإنجيلية الأصولية الأميركية في خطوة نادرة تأتي في ظل مساعي المملكة لمزيد من الانفتاح على العالم وإصلاح صورتها على صعيد التسامح الديني، اعتبرتها المسيحية الإنجيلية زيارة تاريخية لاسيما وأن موزها جاءت من إسرائيل.

وجاء في بيان بالبريد الإلكتروني أرسله الوفد الذي التقى ولي العهد يوم الخميس إن جويل روزنبرغ خبير الاتصال والمؤيد بقوة لإسرائيل ويعشي فيها ترأس الوفد الذي ضم ميشيل باكمان، وهي عضو سابقة بالكونغرس الأميركي، إلى جانب رؤساء منظمات أميركية إنجيلية بعضهم لهم علاقات بإسرائيل.

وقال البيان: "لقد كان استقبال ولي العهد السعودي علانية لزعامات مسيحية إنجيلية في القصر لحظة تاريخية. لقد سعدنا بالصدق الذي اكتنف المحادثة التي استمرت لمدة ساعتين".