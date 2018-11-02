قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقال بصحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة إن الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي جاء من "أعلى مستويات" الحكومة السعودية، وأن مرتكبي الجريمة من بين المشتبهين الموقوفين في المملكة.
أردوغان: الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى مستويات الحكومة السعودية والملك سلمان لا علاقة له
أردوغان: الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى مستويات الحكومة السعودية والملك سلمان لا علاقة له
لكن أردوغان قال "لا أعتقد ولو لثانية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمر بقتل خاشقجي".
وأكد في مقالته التي نشرت في واشنطن بوست، أن جريمة القتل حصلت منذ شهر، وأن خاشقجي يستحق الدفن حسب التعاليم الإسلامية.
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وحذر من أن تتجرأ أية دولة على ارتكاب جريمة كاغتيال خاشقجي على أرض دولة عضو في الناتو، وأن هكذا أفعال سيترتب عليها عواقب وخيمة، مؤكدا أأنه تم إطلاق كافة الدول الصديقة والحليفة على الأدلة.
كما ألمح إلى أن علاقة الصداقة التي تربط تركيا بالمملكة منذ سنين لا تعني أنه يجب غض الطرف عن جريمة وقعت أمام العالم.