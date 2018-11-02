ميلانيا ترامب أنفقت 95 ألف دولار مقابل ليلة لم تقضها بالقاهرة

أشارت وسائل إعلامية إلى أنّ فاتورة يوم قضته سيدة البيت الأبيض الأولى ميلانيا ترامب في القاهرة تجاوز 95 ألف دولار أميركي.
ورغم أنّ الجولة التي قادت ميلانيا ترامب إلى مصر في أكتوبر-تشرين الأول كانت قصيرة، إلاّ أنها اعتبرت مكلفة للغاية، وقد شكلت مفاجأة للجميع بعد أن كشف فاتورة صادرة عن الخارجية الأميركية أن إقامة السيدة الأولى في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، وقد وصف المبلغ بالكبير لدى البعض وبالخيالي لدى البعض الآخر خاصة وأن الزيارة لم تتجاوز 6 ساعات.
وأوضح موقع "كوارتز" أنه وبناء على سجلات الإنفاق الفيدرالية فزوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب قد صرفت مبلغا وصل إلى 95 ألف دولار خلال تلك الساعات القليلة التي أقامتها في القاهرة أثناء أول جولة خارجية لها دون زوجها، وهي الجولة التي شملت غانا ومالاوي، وركزت ميلانيا خلالها على قضية الدفاع عن الأطفال.
وحسب بيانات إدارة الفندق الذي تمّ الحجز فيه لميلانيا ترامب، فسعر الغرف يبدأ من مبلغ 119 دولارا، فيما يمكن استئجار الجناح الرئاسي مقابل 699 دولارا، والتي تشمل سعر الضرائب التي تقدر بـ 156.50 دولارا، بحسب الموقع الالكتروني للفندق.
نفس المصادر الإعلامية أكدت أنّ المتحدثة باسم ميلانيا ترامب أشارت إلى أنّ سيدة أميركا الأولى استغرقت في القاهرة 6 ساعات فقط في القاهرة، ولم تمضي ليلتها في الفندق رغم حجز الغرفة.
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وتمّ تسديد التكاليف الخاصة بإقامة ميلانيا ترامب في 30 سبتمبر-أيلول، أي قبل أسبوع من وصولها إلى العاصمة المصرية في السادس من أكتوبر-تشرين الأول، إلاّ أنّ البيانات لم توضح عدد الغرف أو الأجنحة التي تمّ استئجارها.
وعلى ما يبدو فقد كانت فاتورة ميلانيا ترامب بفندق "سميراميس إنتركونتيننتال" في القاهرة أعلى بكثير من المبلغ الذي أنفقته الحكومة على الرئيس دونالد ترامب خلال الرحلة التي قام بها في يوليو-تموز الماضي إلى ملعب الغولف الخاص به في اسكتلندا، والتي اصطحب خلالها نجله إيريك، إضافة إلى رئيس موظفي البيت الأبيض جون كيلي ومدير شبكات التواصل الاجتماعي دان سكافينو والسكرتيرة الصحفية سارة ساندرز، وقد كلفت الرحلة أكثر من 77 ألف دولار.
وتم سداد تكاليف إقامة ميلانيا ترامب 30 ديسمبر قبل أسبوع من وصولها إلى القاهرة يوم السادس من أكتوبر 2018، ولم تبين السجلات بنود الإنفاق المفصلة من الفندق أو عدد الغرف التي تم استئجارها.