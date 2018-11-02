ميلانيا ترامب أنفقت 95 ألف دولار مقابل ليلة لم تقضها بالقاهرة

أشارت وسائل إعلامية إلى أنّ فاتورة يوم قضته سيدة البيت الأبيض الأولى ميلانيا ترامب في القاهرة تجاوز 95 ألف دولار أميركي.

ورغم أنّ الجولة التي قادت ميلانيا ترامب إلى مصر في أكتوبر-تشرين الأول كانت قصيرة، إلاّ أنها اعتبرت مكلفة للغاية، وقد شكلت مفاجأة للجميع بعد أن كشف فاتورة صادرة عن الخارجية الأميركية أن إقامة السيدة الأولى في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، وقد وصف المبلغ بالكبير لدى البعض وبالخيالي لدى البعض الآخر خاصة وأن الزيارة لم تتجاوز 6 ساعات.