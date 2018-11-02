قالت الشرطة البريطانية إن طيارا يعمل في الخطوط الجوية اليابانية تناول ما يقرب 10 أضعاف الحد المسموح به من الكحول، قبيل اقلاعه بالطائرة من مطار هيثرو في لندن وفقا لصحيفة غارديان.
طيار يعترف بتناوله 10 أضعاف كمية الكحول المسوح بها قبيل الإقلاع في لندن
طيار يعترف بتناوله 10 أضعاف كمية الكحول المسوح بها قبيل الإقلاع في لندن
واعتقلت الشرطة كاتسوكوشي جيتسوكاوا في المطار بعد إخفاقه في اختبار التنفس، وذلك قبل 50 دقيقة فقط من التوجه بالطائرة نحو طوكيو.
وقالت الصحيفة نقلا عن القناة اليابانية "أن أينش كي" إن سائقة حافلة في المطار اشتمت رائحة الكحول المنبعثة من الطيار، فأعلمت الشرطة في الحين.
وقد اعترف الطيار بانه مذنب أمام محكمة اكسبريدج، بعد أن كشفت الاختبارات عن وجود 189 ملغ من الكحول في 100 مل من الدم في جسمه، أي ما يعادل 10 مرات كمية 20 مل المسموح بها بالنسبة لطيار. وقد أعيد الطيار إلى الحجز وسوف يحاكم نهاية الشهر الحالي.
وكانت الطائرة المتوجهة إلى طوكيو وهي من نوع بويينغ 777 تتسع لنقل أكثر من 244 راكب، وقد قدمت شركة الطيران اعتذارا، وأقلعت الطائرة في نهاية المطاف بعد تأخير دام 69 دقيقة.
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