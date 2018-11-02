على بعد نحو 30 كلم من الحدود التركية، بدأت القوات التركية والأمريكية دوريات مشتركة شمالي سوريا، بهدف تجنب وقوع اشتباكات بين حلفاء واشنطن من الاكراد وتركيا، التي أطلقت تهديداتها مجددا لسحق المقاتلين الأكراد.
دوريات عسكرية تركية أمريكية مشتركة حول مدينة منبج شمالي سوريا
دوريات عسكرية تركية أمريكية مشتركة حول مدينة منبج شمالي سوريا
ويعمل البلدان الحليفان في منظمة حلف شمال الأطلسي على تجنب مواجهة مباشرة، في وقت تهدف تركيا إلى سحق وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل الجزء الأكبر في قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها واشنطن بالسلاح وبالدعم الجوي وبحوالي 2000 عنصر من القوات الخاصة على الأرض، لمحاربة عناصر تنظيم داعش.
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ولتجنب مزيد من القتال اتفقت تركيا والولايات المتحدة قبل نحو ثلاثة أشهر، على تسيير دوريات مشتركة حول مدينة منبج الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات، وينص الاتفاق أيضا على انسحاب المقاتلين الأكراد من المدينة.
ولكن رغم بداية هذه الدوريات المشتركة، فقد أعلنت تركيا شن هجمات جديدة ضد الاكراد على الضفة الأخرى لنهر الفرات.
وكانت القوات التركية والأمريكية قامتا في السابق بالتنسيق بينهما لإجراء دوريات هناك، ولكنها كانت دوريات منفصلة.
إلى ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وكينو جبرائيل المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أن القوات التركية قصفت يوم الأربعاء منطقة قرب منطقة تل الأبيض السورية على الحدود التركية، ما أدى إلى مقتل طفلة، وقال المتحدث أيضا إن تلك الهجمات أجبرت قوات سوريا الديمقراطية على تعليق الحملة العسكرية، التي تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، بالقرب من الحدود العراقية.