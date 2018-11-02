نعت وزارة الثقافة الأردنية الممثل والمخرج ماجد الزواهرة الذي توفي يوم الخميس بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 45 عاما.
وفاة الممثل الأردني ماجد الزواهرة عن 45 عاما
وفاة الممثل الأردني ماجد الزواهرة عن 45 عاما
وقالت الوزارة في بيان إن "فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب وفي بدايات عطائه الفني خسارة للدراما الأردنية التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية -كالزواهرة- إلى النهوض من جديد في انطلاقة تقدم الحكاية الأردنية التي اجتذبت الجمهور العربي في وقت مضى".
ولد الزواهرة في 25 ديسمبر كانون الأول 1973 وتميز بأدواره في المسلسلات البدوية شأنه شأن والده الراحل الفنان محمد الزواهرة الذي قدمه للوسط الفني من خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية المشتركة.
ومن أبرز المسلسلات التلفزيونية التي شارك فيها (صقور لا تلهث) و(لوحة حب) و(دروب الحنة) و(الطوفان) كما قدم عددا من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية. وقد كتب الممثل الراحل وصيته في العام 2013 ونشرها على فيسبوك.