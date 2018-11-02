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إصابة شخصين واعتقال آخر في حادثة طعن في منطقة كنسينغتون وسط العاصمة البريطانية لندن

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إصابة شخصين واعتقال آخر في حادثة طعن في منطقة كنسينغتون وسط العاصمة البريطانية لندن

إصابة شخصين واعتقال آخر في حادثة طعن في منطقة كنسينغتون وسط العاصمة البريطانية لندن
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إصابة شخصين واعتقال آخر في حادثة طعن في منطقة كنسينغتون وسط العاصمة البريطانية لندن

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