نتنياهو يندد بمقتل خاشقجي "المريع" لكنه مهتم باستقرار السعودية

نددت إسرائيل بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده في اسطنبول، لكنها قالت إن التعاون مع الرياض في مواجهة إيران له أولوية أكبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول رد فعل علني من جانبه على القضية، إن مقتل خاشقجي الذي تسبب في موجة غضب عالمية أمر مروع، ولا بد من التعامل معه.