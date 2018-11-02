التحالف العربي بقيادة السعودية يشن غارات على مطار صنعاء وقاعدة جوية

أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن لقناة الإخبارية التلفزيونية في ساعة مبكرة الجمعة بأنّ التحالف شن غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي وقاعدة جوية في محيطه يستخدمها الحوثيون في شن هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية.

وقال العقيد تركي المالكي: "تمّ استهداف مواقع عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية، وتدمير مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومحطات أرضية للطائرات بدون طيار"، مضيفا أنّ حركة الطيران بمطار صنعاء مستمرة "ولا تأثير على حركة الطائرات الأممية والإغاثية".

وذكر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي باليمن أن أكثر من 30 ضربة جوية استهدفت قاعدة الديلمي والمناطق المحيطة.

للمزيد:

اليمن.. شبح المجاعة يهيم في البلاد والحرب مستمرة

اليمن "السعيد" بعد ثلاثة أعوام من الحرب ما الذي تغير؟

وتأتي عملية القصف هذه بعد ساعات من دعوة الولايات المتحدة لوقف عاجل لإطلاق النار في اليمن، بعد أن تسببت الحرب الأهلية في أسوأ أزمة إنسانية حيث دعا وزيرا الدفاع جيم ماتيس والخارجية مايك بومبيو إلى وقف لإطلاق النار في اليمن وبدء محادثات سلام خلال 30 يوما.

وفي هذا الشأن أشار جيم ماتيس إلى أنّ الولايات المتحدة ترغب في أن تجتمع أطراف الصراع على طاولة التفاوض، تحت مظلة الأمم المتحدة، كما أعرب بومبيو عن أمله في وقف جميع الأعمال القتالية وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أعوام، وهي نفس المطالب التي دعت إليها بريطانيا

وقد رحبت سلطة عمان بدعوة أميركا وبريطانيا لوقف إطلاق النار في اليمن حيث قالت وكالة الأنباء العمانية في بيان: "أكدت السلطنة على أن الحوار هو الطريق الأنسب لحل الخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وأعربت عن دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن".

من جهتها رحبت قطر بتجدد مساعي الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في اليمن والعودة لمحادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الدعوة الأميركية "خطوة مشجعة نحو الحل السياسي وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق".