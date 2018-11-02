دراسة: مستحاثات تؤكد أن الجزيرة العربية كانت منطقة "سافانا" خضراء

أكد عالم الآثار باتريك روبرتس على أن الأدوات الحجرية التي عثر عليها بين مستحاثات الظباء والأفيال والحيوانات الأخرى في موقع "تي الغادة" في المملكة العربية السعودية تعود إلى ما قبل 300 ألف عام إلى 500 ألف عام، وكان هذا الموقع في ذلك الوقت، منطقة مخضّرة ونباتية وتهطل في الأمطار بشكل منتظم.

وتدعم الاكتشافات الجديدة فكرة أن شبه الجزيرة العربية كانت منطقة ذات مناخ معتدل، كما يقول روبرتس وفريقه، من معهد ماكس بلانك لعلوم التاريخ البشري في ألمانيا.