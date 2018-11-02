استحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعار المسلسل الملحمي الشهير "جيم أوف ثرونز" للإعلان عن قرب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران.
على غرار "جيم أوف ثرونز".. ترامب يروج للعقوبات ضد إيران على تويتر
على غرار "جيم أوف ثرونز".. ترامب يروج للعقوبات ضد إيران على تويتر
ونشر ترامب صورة له على حسابه بموقع تويتر مستعيراً خط الكتابة والصياغة المستخدمة بالصور الدعائية للمسلسل.
وبدلاً من شعار المسلسل الشهير "الشتاء قادم"، كتب ترامب على الصورة "العقوبات قادمة" مع إضافة تاريخ 5 نوفمبر-تشرين الثاني في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التي ستعيد الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على إيران.
وفرضت واشنطن عقوبات على إيران في أغسطس-آب عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي مع طهران تم التوصل إليه في 2015.
وفي ظل الاتفاق، رفعت في 2016 معظم العقوبات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي في مقابل أن تكبح طهران أنشطتها النووية
وأثارت التغريدة ردود أفعال مختلفة من مستخدمي تويتر، فقال البعض أنه يستهين بحساب رسمي لرئيس أقوى دولة في العالم بينما قام آخرون باستخدام نفس الصورة لتخيل رد فعل من المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي وهو يرحب بالعقوبات.