التحالف بقيادة السعودية يهاجم مدينة الحديدة لتحريرها من قبضة الحوثي

قامت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن بنشر آلاف الجنود في المحيط الجنوبي والمدخل الشرقي لمدينة الحديدة الساحلية استعدادا لتحرير المدينة ومينائها من قبضة جماعة الحوثي. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تداولتها العديد من الوسائل الإعلامية مقاتلين يمنيين مزودين بأسلحة حديثة تشمل مركبات مدرعة ودبابات، يتجهون صوب الحديدة. ويعتبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر نقطة دخول أكثر من 70 في المائة من واردات الغذاء والمساعدات الدولية لليمن.

وأكدت مصادر متطابقة أنّ قوات التحالف تتمركز على بعد 10 كيلومترات فقط من الحديدة، مشيرة إلى وقوع اشتباكات مسلحة وعنيفة بشرق المدينة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، كما قام طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن بشن غارات عنيفة شرق الحديدة، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.