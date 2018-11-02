التحالف بقيادة السعودية يهاجم مدينة الحديدة لتحريرها من قبضة الحوثي

قامت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن بنشر آلاف الجنود في المحيط الجنوبي والمدخل الشرقي لمدينة الحديدة الساحلية استعدادا لتحرير المدينة ومينائها من قبضة جماعة الحوثي. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تداولتها العديد من الوسائل الإعلامية مقاتلين يمنيين مزودين بأسلحة حديثة تشمل مركبات مدرعة ودبابات، يتجهون صوب الحديدة. ويعتبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر نقطة دخول أكثر من 70 في المائة من واردات الغذاء والمساعدات الدولية لليمن.
وأكدت مصادر متطابقة أنّ قوات التحالف تتمركز على بعد 10 كيلومترات فقط من الحديدة، مشيرة إلى وقوع اشتباكات مسلحة وعنيفة بشرق المدينة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، كما قام طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن بشن غارات عنيفة شرق الحديدة، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.
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ويتزامن الهجوم على الحديدة مع دعوات إدارة ترامب إلى توقيع هدنة بين الأطراف المتقاتلة في غضون 30 يومًا حيث دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى "وقف الأعمال العدائية"، كما شدّد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس على عقد هدنة في غضون 30 يوما، على أن تؤدي إلى محادثات سياسية تقودها الأمم المتحدة.
وتشن قوات التحالف الدولي حربا على جماعة الحوثي منذ ربيع العام 2015 لإعادة السلطة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي أطاح بها المتمردون بعد استلائهم على العاصمة صنعاء في العام 2014 حيث يعتبر التحالف الدولي أنّ تقدم الحوثيين تدخل من جانب إيران، التي تعتبرها المملكة العربية السعودية منافسا لها في المنطقة. من جهتها، تتهم جماعة الحوثي قوات التحالف بقتل آلاف المدينيين اليمنيين خلال الغارات الجوية.
يذكر أنّ الحرب الأهلية التي تشهدها اليمن أدت إلى مقتل ما حوالي 10 آلاف شخص، وجعلت نحو ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون نسمة يعتمدون على المعونات، كما ساهمت بشكل كبير في انتشار المجاعة والأمراض في صفوف ما يزيد عن 8 ملايين شخص.