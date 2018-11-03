5 فيتامينات تحمي من السرطان

تشير دراسات حديثة إلى أن أفضل طريقة لمكافحة السرطان طبيعيا، هو تبني نظام غذائي يعتمد في قسم كبير منه على الخضر، وفق موقع "كير تو" الذي يعنى بالمواضيع الصحية، والذي يدرج 5 أنواع فيتامين تساعد على حماية الجسم من السرطان:
بيتا كاروتين:
تتوفر البيتا الكاروتين من فيتامين (أ) في البرتقال والخضراوات مثل الجزر والباطاطا الحلوة والسبانخ، واللفت وخضار ورقية أخرى، وهي تحمي الرئتين من السموم المرتبطة بسرطان الرئة.
فيتامين ب6:
يعد هذا الفيتامين ضروريا للحفاظ على نظام مناعة صحي، والمساعدة في حماية الجهاز التنفسي من التلوث والعدوى، كما يساعد وفق دراسات في الحماية من سرطان عنق الرحم. ونجد هذا الفيتامين في الجزر والتفاح والموز، والخضروات الورقية والبطاطا الحلوة.
فيتامين (سي):
أظهرت البحوث أن لهذا الفيتامين نتائج واعدة في مكافحة السرطان، على مستويي الوقاية والعلاج، لحالات سرطان الثدي والمبيض والرحم.
حمض الفوليك أو (ب9):
يعرف حمض الفوليك باسم "فولات" أو (ب9) أيضا، وهو يساعد في الحماية من سرطان عنق الرحم، وهو ضروري لتكوين جينات الجسم (الحمض النووي والحمض النووي الريبي). ويوجد حمض الفوليك في الملفوف والخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة، والبيض والحمضيات، ومعظم أنواع السمك.
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