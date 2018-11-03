طهران تتحدى: قريبا.. المقاتلة "كوثر" المحلية الصنع في خدمة القوات الجوية الإيرانية

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران بدأت إنتاج طائرتها المقاتلة المصممة محليا "كوثر" لتستخدمها القوات الجوية، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وقال وزير الدفاع أمير حاتمي في مراسم يوم السبت بمناسبة بدء إنتاج الطائرة بثها التلفزيون "قريبا سيجري إنتاج العدد المطلوب من هذه الطائرة وستوضع في خدمة القوات الجوية".