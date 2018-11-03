خلص تقرير نشره باحثو البرنامج الوطني للسموم بالولايات المتحدة الأمريكية إلى وجود علاقة مباشرة بين الإصابة بمرض السرطان بين الفئران والتعرض لإشعاع التردد اللاسلكي للهواتف الخلوية.
تقرير: التعرض لإشعاعات الهواتف مرتبط بالسرطان بين الفئران
تقرير: التعرض لإشعاعات الهواتف مرتبط بالسرطان بين الفئران
وقال التقرير إن هناك أدلة قاطعة على إصابة فئران تعرضوا لتلك الإشعاعات بأورام سرطانية بالقلب والمخ.
وأضاف جون بوتشر، كبير الباحثين بالبرنامج: "لا يمكن مقارنة التعرض الإشعاعي المستخدم في الدراسة بتعرض البشر له أثناء استخدامهم لهواتفهم.
"عرّضنا الفئران لإشعاعات على جميع مناطق أجسادهم وهو ما يختلف عن تعرض الناس لإشعاعات قريبة من مناطق استخدام الهواتف".
واستغرقت الدراسية التي تكلفت 30 مليون دولار أمريكي أكثر من 10 سنين وهي الدارسة الأكثر شمولاً لمعرفة تأثير ترددات الهواتف اللاسلكية على الحيوانات.
وكانت الإدارة الأمريكية للغذاء الدواء قد أوكلت الدراسة للبرنامج الوطني للسموم نظراً لانتشار استخدام الهواتف النقالة مع غياب المعلومات الكافية حول الأضرار الصحية المحتملة الناتجة عن التعرض لتلك الإشعاعات.
للمزيد على يورونيوز:
شاهد: أسماء الأسد تدعو إلى الفحص المبكر لسرطان الثدي خلال جلسة للعلاج
خبراء يحذرون من نقص الوعي بسرطان المبيض ويدعون للفحص والانتباه للأعراض