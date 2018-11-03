شاهد: بطل في سباقات الدراجات لكنه أخرق في رمي الكرات
تجمع راكبو الدراجات الهوائية المتنافسون في سباق سايتاما في اليابان لحضور حدث إعلامي. وقد انضم غيران توماس من فريق سكاي الفائز بدورة فرنسا للدراجات الهوائية، (وهو من بلاد الغال)، إلى كل من فينسنزو نيبالي وأليخاندرو فالدردي لمواكبة الحدث، حيث التقوا المعجبين، وتسابقوا مع الأطفال لمسافة قصيرة.
وشارك الرياضيون الثلاثة أيضا في مسابقة لرمي كرة البيسبول، لكن ثمة محظورا وقع عندما أصابت الكرة التي ضربها توماس وجه إحدى المتفرجات، ومن حسن الحظ أن الإصابة كانت خفيفة، وأن صاحبة الحظ السيء غفرت للرياضي زلته بعد أن قدم اعتذاره، ثم التقط صورة تذكارية مع السيدة. وسوف يجرى سباق سايتاما هذا الأحد 4 تشرين الثاني/نوفمبر.