شاهد: حريق هائل في مجمع صناعي بمدينة سيدني الأسترالية

شب حريق هائل في مجمع صناعي بمدينة سيدني الأسترالية ما أدى إلى دمار هائل في الشركات الموجودة داخل المجمّع واحتراق العشرات من السيارات. وقد شارك نحو مئة عنصر من رجال الإطفاء معززين ب 25 شاحنة في إخماد الحريق الذي زاد من خطورته انفجار قارورات الغاز التي كانت في المكان بحسب أحد الشهود.
وقد انهارت أسقف عدة مبان في المجمّع، ما صعب مهمة الوصول إلى موقع الحريق الذي لم يخلف جرحى أو خسائر في الأرواح بحسب ما ذكرته السلطات المحلية. وكانت درجات الحرارة قد شهدت ارتفاعا في اليومين الأخيريْن ووُضعت مصالح الإطفاء في حالة استنفار قصوى تحسبا لوقوع أية حوادث من هذا النوع.