خاضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة معركة جديدة بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة بعد أن وافقت على تحديد ما إذا كان نصب تذكاري على شكل صليب أقيم في أرض عامة سنة 1925 في ولاية ماريلاند يمثل خرقا لحظر يفرضه الدستور على تبني الحكومة لدين معين.
نصب تذكاري على شكل صليب يثير الجدل في الولايات المتحدة
نصب تذكاري على شكل صليب يثير الجدل في الولايات المتحدة
ووافق القضاة على النظر في طعنين منفصلين في حكم أصدرته محكمة أدنى بأن هذا النصب التذكاري يمثل خرقا للتعديل الأول بالدستور والذي يحظر على الحكومة محاباة دين واحد ورأوا أن هذا النصب، الذي يسمى "صليب السلام"، ديني بطبيعته بسبب شكله على هيئة صليب.
وستنظر المحكمة العليا في طعنين قدمتهما وكالة عامة تسمى "ماريلاند-ناشيونال كابيتال بارك آند بلاننغ كوميشن"، التي تمتلك الصليب و"أميركيان ليجون" وهي منظمة خاصة لقدامى المحاربين التي تنظم مناسبات تذكارية في الموقع.
وأقيم الصليب الذي يبلغ طوله 12 مترا عند تقاطع طرق مزدحمة خارج واشنطن مباشرة في العام 1925 تكريما لتسعة وأربعين من أفراد القوات المسلحة الأميركية من مقاطعة برنس جورج بماريلاند، والذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى.
وقال مايكل كارفن محامي "أمريكيان ليجون" إن النصب موجود منذ حوالي 100 عام لتكريم 49 من أبناء مقاطعة برنس جورج الذين قدموا أسمى تضحية من أجل بلدهم، ويجب ألا تسمح المحكمة العليا بهدم ذكراهم.
وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأميركية التي تتخذ من ريتشموند مقرا لها، قد قضت في العام 2017 بعدم دستورية هذا الصليب.