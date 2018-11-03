أكثر من 20 ألف نازح جديد شمال اليمن بسبب القتال وسط تردي الوضع الصحي والإنساني

أكدت منظمة أطباء بلا حدود أنّ أكثر من 20 ألف شخص نزحوا إلى شمال اليمن بسبب المعارك الضارية التي تشهدها منطقة بني حسن على بعد خمسين كيلومترا من مدينة عبس، القريبة من الحدود اليمنية-السعودية. المنظمة أشارت إلى أنّ المصابين في صفوف النازحين يصلون إلى المستشفى أحيانا بعد فوات الأوان نظرا لخطورة إصاباتهم ولبعد المستشفى وعدم توفر المواصلات. وقد أدى استمرار الحرب في اليمن واندلاع القتال من جديد، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في العديد من المناطق وخاصة الشمالية منها، والتي لا تزال تشهد معارك بين قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي.

مدينة عبس في شمال غرب اليمن شهدت مؤخرا موجة نزوح كبيرة حيث تسعى العائلات للفرار من الحرب من جهة وللوصول إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج من جهة أخرى بسبب ارتفاع عدد المرضى في صفوف الأطفال والنساء والمسنين نتيجة تفشي الأمراض وسوء التغذية.

وتبقى الخدمات التي تقدمها بعض المنظمات الإنسانية على غرار منظمة "أطباء بلا حدود" غير كافية بسبب كثرة عدد اللاجئين والمرضى ونقص الوسائل المتاحة للتكفل بجميع المصابين.