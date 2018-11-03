شكرا سيدي الرئيس.. العقوبات قادمة حقا..
نتنياهو: العقوبات ضد إيران قادمة حقا.. شكرا للرئيس ترامب
نتنياهو: العقوبات ضد إيران قادمة حقا.. شكرا للرئيس ترامب
بهذه الكلمات توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور العاصمة البلغارية صوفيا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليشكره على قراره إعادة فرض العقوبات على طهران العدو رقم واحد للدولة العبرية.
وقال نتنياهو في خطاب متلفز باللغة العبرية: "شكرا للرئيس ترامب على هذه المبادرة التاريخية. إن العقوبات آتية فعلا. إنني منذ سنوات وأنا أوجه النداء تلو الآخر لإعادة فرض العقوبات بشكل كامل على النظام الإيراني القاتل والمجرم الذي يهدد العالم بأسره".
وأعرب المسؤول الإسرائيلي عن فرحته بتهاوي العملة الوطنية الإيرانية بقوله" إن آثار العقوبات الأولى التي فرضتها واشنطن قد ظهرت فعلا. فالريال يتهاوى والاقتصاد الإيراني في تراجع والنتائج واضحة للعيان".
الإدارة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني قبل ستة أشهر، كانت أكدت الجمعة أنها ستعيد فرض عقوبات أكثر شدة ابتداء من الاثنين وهو الإجراء الذي يعكس سياسة الرئيس ترامب المعادية لطهران منذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل نحو سنتين. وكان أول دفعة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران قد اتخذت في آب أغسطس الماضي. وقد أعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا عن الأسف للقرار الأمريكي الأخير الذي يقوض سنوات من الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى الاتفاق النوووي الهادف لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.
العقوبات الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ بعد يومين، تطال عدة مجالات حيوية للاقتصاد الإيراني منها النفط والمعاملات المالية وقطاع الشحن أيضا.