مشاهد "دون تعليق" من نيوزيلندا وإسبانيا

في زاوية "دون تعليق" تحملنا المشاهد في نهاية هذا الأسبوع إلى كل من نيوزيلندا واسبانيا، ففي نيوزيلندا شارك الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ميركل، في منافسة لرمي أحذية المطر المطاطية لأبعد مسافة ممكنة في مدينة أوكلاند، حيث قاد كل منهما فريقا من الأطفال. وتشتهر هذه اللعبة في بلدة تايهابي الريفية، حيث يقام مهرجان سنوي لرمي الأحذية. إلى ذلك توجه الأمير هاري وزوجته إلى مدينة روتوروا، معقل ثقافة الماوريين، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا، وقد حظيا باستقبال تقليدي. وفي العاصمة الإسبانية مدريد، اعتقل رسام إسباني بعد أن رسم حمامة باللون الأحمر على ضريح الجنرال فرانسيسكو فرانكو، في وقت يحتدم فيه الجدل حول إخراج رفات دكتاتور البلاد في القرن الماضي، تلبية لقرار الرئيس التنفيذي للحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، الذي يرى أن تمجيد قبر الدكتاتور في المكان الذي دفن فيه يعد إهانة، لذكرى ضحايا الحرب الأهلية في إسبانيا 1936ـ1939